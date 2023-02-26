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Екатерина Васильева

Место рождения

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Василий Сазонтов

Мать: Васса Архипова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1888

Муж: Николай Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1891

Сын: Павел Николаев

Отец ребёнка: Николай Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1893

Дочь: Фёдора Николаева

Отец ребёнка: Николай Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1894

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.02.1897

Сын: Лев Николаев

Отец ребёнка: Николай Васильев

Рождение ребёнка
20.03.1898

Дочь: Ефимия Николаева

Отец ребёнка: Николай Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шевченко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Николай Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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