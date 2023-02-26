Екатерина Васильева
Место рожденияд.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Василий Сазонтов
Мать: Васса Архипова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1888
Муж: Николай Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1891
Сын: Павел Николаев
Отец ребёнка: Николай Васильев
Рождение ребёнка
27.05.1893
Дочь: Фёдора Николаева
Отец ребёнка: Николай Васильев
Рождение ребёнка
22.06.1894
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Васильев
Рождение ребёнка
?.02.1897
Сын: Лев Николаев
Отец ребёнка: Николай Васильев
Рождение ребёнка
20.03.1898
Дочь: Ефимия Николаева
Отец ребёнка: Николай Васильев
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шевченко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Николай Васильев
Смерть
Неизвестно