Петухова Александра Стефановна 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петухова Александра Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Алексей Стефанович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Петухов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Петухов Алексей Стефанович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1909

Сын: Петухов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Петухов Алексей Стефанович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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