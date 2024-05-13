Петухова Александра Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Петухов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Петухов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Петухов Алексей Стефанович
Смерть
Неизвестно