Петухов Алексей Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Священник
Рождение ребёнка
1907
Сын: Петухов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Петухова Александра Стефановна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Петухова Александра Стефановна
Место жительства
1910
Смерть
Неизвестно