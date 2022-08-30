Римский-Корсаков (Корсаков) Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корсаков Илья Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Илья Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Пётр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Юрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Андрей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно