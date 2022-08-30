Римский-Корсаков (Корсаков) Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков (Корсаков) Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсаков Илья Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Илья Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Юрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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