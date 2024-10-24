Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.03.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1847 ст.
Бракосочетание
23.04.1875 ст.
Рождение ребёнка
05.11.1877 ст.
Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Стефанова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
16.01.1880 ст.
Сын: Сергеев-Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Михайлов) Антон Алексеевич
Мать ребёнка: Стефанова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
30.03.1882 ст.
Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина-Салманидина (Михайлова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Стефанова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.05.1884 ст.
Сын: Сергеев-Спиридонов-Кириллов-Сатонин-Салманидин (Михайлов) Игнатий Алексеевич
Мать ребёнка: Стефанова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.04.1888 ст.
Сын: Сергеев-Спиридонов-Кириллов-Сатонин-Салманидин (Михайлов) Иоанн (Иван) Алексеевич
Мать ребёнка: Стефанова Марфа Тимофеевна
Смерть
Неизвестно