Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Алексей Михайлович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.03.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1816 г.р.

Жена

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1847 ст.

Отец: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич

Мать: Иоаннова-Иванова Соломония Сампсоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.04.1875 ст.

Жена: Стефанова Марфа Тимофеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1877 ст.

Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Стефанова Марфа Тимофеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.01.1880 ст.

Сын: Сергеев-Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Михайлов) Антон Алексеевич

Мать ребёнка: Стефанова Марфа Тимофеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1882 ст.

Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина-Салманидина (Михайлова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Стефанова Марфа Тимофеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.05.1884 ст.

Сын: Сергеев-Спиридонов-Кириллов-Сатонин-Салманидин (Михайлов) Игнатий Алексеевич

Мать ребёнка: Стефанова Марфа Тимофеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.04.1888 ст.

Сын: Сергеев-Спиридонов-Кириллов-Сатонин-Салманидин (Михайлов) Иоанн (Иван) Алексеевич

Мать ребёнка: Стефанова Марфа Тимофеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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