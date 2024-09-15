Наталья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

10.04.1867 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Минаевич

Смерть
10.04.1867 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/143

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