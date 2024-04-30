Коробова Александра Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Коробова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Коробов Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Коробова Пульхерия Федоровна
Отец ребёнка: Коробов Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Коробова Манефа Федоровна
Отец ребёнка: Коробов Фёдор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно