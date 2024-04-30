Коробова Александра Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова Александра Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Коробова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Коробов Фёдор Николаевич

Митинская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Коробова Пульхерия Федоровна

Отец ребёнка: Коробов Фёдор Николаевич

Митинская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Коробова Манефа Федоровна

Отец ребёнка: Коробов Фёдор Николаевич

Митинская, Сямженский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Фёдор Николаевич

Митинская, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
Митинская, Сямженский район, Северный край
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