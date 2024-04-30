Коробов Фёдор Николаевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Коробов Николай Максимов
Мать: Коробова Дарья Макарова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Коробова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Коробова Александра Иоанновна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Коробова Пульхерия Федоровна
Мать ребёнка: Коробова Александра Иоанновна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Коробова Манефа Федоровна
Мать ребёнка: Коробова Александра Иоанновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно