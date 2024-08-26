Обручев Тихон Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбручев Тихон Яковлевич

Обручев Тихон Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Обручев Яков

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обручева Варвара Прокопьевна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Обручев Фёдор Тихонович

Мать ребёнка: Обручева Варвара Прокопьевна

Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Обручев Пётр Тихонович

Мать ребёнка: Обручева Варвара Прокопьевна

Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Обручев Василий Тихонович

Мать ребёнка: Обручева Варвара Прокопьевна

Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1779
Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.