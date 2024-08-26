Обручев Тихон Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Обручев Яков
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: Обручева Варвара Прокопьевна
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: Обручева Варвара Прокопьевна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Обручев Василий Тихонович
Мать ребёнка: Обручева Варвара Прокопьевна
Смерть
1779