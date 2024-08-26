Обручева Варвара Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Обручев Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Обручев Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Обручев Василий Тихонович
Отец ребёнка: Обручев Тихон Яковлевич
Смерть
1766