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Обручева Варвара Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1766

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обручев Тихон Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Обручев Фёдор Тихонович

Отец ребёнка: Обручев Тихон Яковлевич

Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Обручев Пётр Тихонович

Отец ребёнка: Обручев Тихон Яковлевич

Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Обручев Василий Тихонович

Отец ребёнка: Обручев Тихон Яковлевич

Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1766

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