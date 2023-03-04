Вшивцева (Фофанова) Елизавета Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.
Отец: Фофанов Василий Егорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.09.1909 ст.
Рождение ребёнка
28.04.1911 ст.
Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
27.06.1912 ст.
Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
26.11.1913 ст.
Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
07.02.1916 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно