Вшивцева (Фофанова) Елизавета Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Фофанова) Елизавета Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: Фофанов Василий Егорович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.09.1909 ст.

Муж: Вшивцев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
28.04.1911 ст.

Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
27.06.1912 ст.

Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
26.11.1913 ст.

Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
07.02.1916 ст.

Сын: Вшивцев Федор Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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