Фофанов Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Дочь: Вшивцева Елизавета Васильева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Чепаевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно