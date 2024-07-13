Заварзин Леонид Иванович 16.05.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Заварзин Леонид Иванович

Место рождения

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.05.1951

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1951

Отец: Заварзин Иван Алексеевич

Мать: Заварзина (Хорева) Зоя Николаевна

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заварзина (Саенко) Татьяна Петровна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
28.03.1978

Дочь: Заварзина Анна Леонидовна

Мать ребёнка: Заварзина (Саенко) Татьяна Петровна

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