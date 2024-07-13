Заварзин Леонид Иванович
Место рождения
Дата рождения16.05.1951
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1951
Рождение ребёнка
12.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заварзина (Саенко) Татьяна Петровна
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
28.03.1978
Дочь: Заварзина Анна Леонидовна
Мать ребёнка: Заварзина (Саенко) Татьяна Петровна