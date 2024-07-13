Заварзина (Хорева) Зоя Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Заварзина (Хорева) Зоя Николаевна

Место рождения

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заварзин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Заварзин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заварзин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Заварзин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
16.05.1951

Сын: Заварзин Леонид Иванович

Отец ребёнка: Заварзин Иван Алексеевич

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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