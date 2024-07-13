Заварзин Иван Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Заварзин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заварзин Алексей

Мать: Груша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заварзин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Заварзина (Хорева) Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заварзин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Заварзина (Хорева) Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
16.05.1951

Сын: Заварзин Леонид Иванович

Мать ребёнка: Заварзина (Хорева) Зоя Николаевна

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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