Заварзин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заварзин Алексей
Мать: Груша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Заварзина (Хорева) Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Заварзина (Хорева) Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
16.05.1951
Мать ребёнка: Заварзина (Хорева) Зоя Николаевна
Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно