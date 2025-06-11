Данилевская (Быкова) Софья Николаевна 17.02.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Данилевская (Быкова) Софья Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 17.02.1887

умерла 14.05.1984, Полтава, Полтавська область

Отец
Быков Николай Владимирович19.01.1856 г.р.
Мать
Быкова (Пушкина) Мария Александровна05.07.1862 г.р.
Супруги
Данилевский Сергей Дмитриевич27.11.1881 г.р.
Дети
Данилевская Мария Сергеевна07.02.1908 г.р.
Данилевская Ирина Сергеевна20.09.1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1887

Отец: Быков Николай Владимирович

Мать: Быкова (Пушкина) Мария Александровна

Бракосочетание
23.02.1907

Муж: Данилевский Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.02.1908

Дочь: Данилевская Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Данилевский Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.09.1909

Дочь: Данилевская Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Данилевский Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.02.1911

Сын: Данилевский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Данилевский Сергей Дмитриевич

Олефировка, Полтавська область

Рождение ребёнка
24.07.1912

Дочь: Савельева (Данилевская) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Данилевский Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Чалик (Данилевская) Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Данилевский Сергей Дмитриевич

Смерть
14.05.1984
Полтава, Полтавська область

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