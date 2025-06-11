Данилевская (Быкова) Софья Николаевна
женский, родилась 17.02.1887
умерла 14.05.1984, Полтава, Полтавська область
ОтецБыков Николай Владимирович19.01.1856 г.р.
МатьБыкова (Пушкина) Мария Александровна05.07.1862 г.р.
Супруги
Данилевский Сергей Дмитриевич27.11.1881 г.р.
Дети
Данилевская Мария Сергеевна07.02.1908 г.р.
Данилевская Ирина Сергеевна20.09.1909 г.р.Показать еще 3
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Рождение
17.02.1887
Бракосочетание
23.02.1907
Рождение ребёнка
07.02.1908
Дочь: Данилевская Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Данилевский Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.09.1909
Дочь: Данилевская Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Данилевский Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.02.1911
Сын: Данилевский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Данилевский Сергей Дмитриевич
Олефировка, Полтавська область
Рождение ребёнка
24.07.1912
Дочь: Савельева (Данилевская) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Данилевский Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Чалик (Данилевская) Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Данилевский Сергей Дмитриевич
Смерть
14.05.1984
Полтава, Полтавська область