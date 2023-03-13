Плетминцева Василиса Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетминцева Василиса Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетминцевъ Тимофей

Рождение ребёнка
1754

Сын: Плетминцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Плетминцевъ Тимофей

Рождение ребёнка
1763

Сын: Плетминцевъ Давыдъ

Отец ребёнка: Плетминцевъ Тимофей

Рождение ребёнка
1768

Сын: Плетминцевъ Филимонъ

Отец ребёнка: Плетминцевъ Тимофей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Плетминцева) Анна

Отец ребёнка: Плетминцевъ Тимофей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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