Плетминцева Василиса Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плетминцевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1754
Сын: Плетминцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Плетминцевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1763
Сын: Плетминцевъ Давыдъ
Отец ребёнка: Плетминцевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1768
Сын: Плетминцевъ Филимонъ
Отец ребёнка: Плетминцевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Плетминцева) Анна
Отец ребёнка: Плетминцевъ Тимофей