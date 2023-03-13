Плетминцевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Плетминцевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Домнина Агафья
Мать ребёнка: Плетминцева Ненила Антонова
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Шунина Авдотья
Мать ребёнка: Плетминцева Ненила Антонова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Семавина Матрена
Мать ребёнка: Плетминцева Ненила Антонова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Сапунова Оксинья
Мать ребёнка: Плетминцева Ненила Антонова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Плетминцева Ненила Антонова
Бракосочетание
Неизвестно