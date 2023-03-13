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Плетминцевъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Плетминцевъ Тимофей

Мать: Плетминцева Василиса Кузьмина

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Домнина Агафья

Мать ребёнка: Плетминцева Ненила Антонова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Шунина Авдотья

Мать ребёнка: Плетминцева Ненила Антонова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Семавина Матрена

Мать ребёнка: Плетминцева Ненила Антонова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Сапунова Оксинья

Мать ребёнка: Плетминцева Ненила Антонова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Плетминцева Ненила Антонова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетминцева Ненила Антонова

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