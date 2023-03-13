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Плетминцева Ненила Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетминцевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Домнина (Плетминцева) Агафья

Отец ребёнка: Плетминцевъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Шунина (Плетминцева) Авдотья

Отец ребёнка: Плетминцевъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Семавина (Плетминцева) Матрена

Отец ребёнка: Плетминцевъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Сапунова (Плетминцева) Оксинья

Отец ребёнка: Плетминцевъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Плетминцева) Авдотья

Отец ребёнка: Плетминцевъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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