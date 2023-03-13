Плетминцева Ненила Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плетминцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Домнина (Плетминцева) Агафья
Отец ребёнка: Плетминцевъ Иванъ
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Шунина (Плетминцева) Авдотья
Отец ребёнка: Плетминцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Семавина (Плетминцева) Матрена
Отец ребёнка: Плетминцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Сапунова (Плетминцева) Оксинья
Отец ребёнка: Плетминцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Плетминцева) Авдотья
Отец ребёнка: Плетминцевъ Иванъ