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Плетминцевъ Давыдъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Плетминцевъ Тимофей

Мать: Плетминцева Василиса Кузьмина

Рождение ребёнка
31.03.1789

Дочь: Плетминцева Дарья

Мать ребёнка: Плетминцева Ирина Елисеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Плетминцева Ирина Елисеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1791

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Плетминцева Ирина Елисеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1796

Сын: Плетминцевъ Дмитрий

Мать ребёнка: Плетминцева Ирина Елисеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетминцева Ирина Елисеева

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