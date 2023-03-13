Плетминцевъ Давыдъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Плетминцевъ Тимофей
Рождение ребёнка
31.03.1789
Дочь: Плетминцева Дарья
Мать ребёнка: Плетминцева Ирина Елисеева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Плетминцева Ирина Елисеева
Рождение ребёнка
28.09.1791
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Плетминцева Ирина Елисеева
Рождение ребёнка
26.10.1796
Сын: Плетминцевъ Дмитрий
Мать ребёнка: Плетминцева Ирина Елисеева
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно