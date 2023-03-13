Плетминцева Ирина Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетминцева Ирина Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетминцевъ Давыдъ

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Плетминцева) Марья

Отец ребёнка: Плетминцевъ Давыдъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.03.1789

Дочь: Плетминцева Дарья

Отец ребёнка: Плетминцевъ Давыдъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1791

Дочь: (Плетминцева) Ефросинья

Отец ребёнка: Плетминцевъ Давыдъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1796

Сын: Плетминцевъ Дмитрий

Отец ребёнка: Плетминцевъ Давыдъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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