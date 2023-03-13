Плетминцева Ирина Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плетминцевъ Давыдъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Плетминцева) Марья
Отец ребёнка: Плетминцевъ Давыдъ
Рождение ребёнка
31.03.1789
Дочь: Плетминцева Дарья
Отец ребёнка: Плетминцевъ Давыдъ
Рождение ребёнка
28.09.1791
Дочь: (Плетминцева) Ефросинья
Отец ребёнка: Плетминцевъ Давыдъ
Рождение ребёнка
26.10.1796
Сын: Плетминцевъ Дмитрий
Отец ребёнка: Плетминцевъ Давыдъ
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан