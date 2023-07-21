Гейнке Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1895
Дата смерти15.09.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1895
Рождение ребёнка
18.02.1925
Дочь: Гейнке Лилия Александровна
Мать ребёнка: Гейнке Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
08.04.1929
Дочь: Гейнке Изабелла Александровна
Мать ребёнка: Гейнке Лидия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гейнке Лидия Андреевна
Смерть
15.09.1945