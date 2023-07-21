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Гейнке Александр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1895

Дата смерти

15.09.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1895

Отец: Гейнке Константин Адольфович

Мать: Гейнке Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1925

Дочь: Гейнке Лилия Александровна

Мать ребёнка: Гейнке Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
08.04.1929

Дочь: Гейнке Изабелла Александровна

Мать ребёнка: Гейнке Лидия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гейнке Лидия Андреевна

Смерть
15.09.1945
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