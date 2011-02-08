Гейнке Лилия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1925
Дата смерти08.02.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1925
Рождение ребёнка
20.08.1947
Сын: Круподер Владимир Александрович
Отец ребёнка: Круподер Александр Васильевич
Рождение ребёнка
05.06.1949
Сын: Круподер Виктор Александрович
Отец ребёнка: Круподер Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.2011