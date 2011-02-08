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Гейнке Лилия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1925

Дата смерти

08.02.2011

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1925

Отец: Гейнке Александр Константинович

Мать: Гейнке Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
20.08.1947

Сын: Круподер Владимир Александрович

Отец ребёнка: Круподер Александр Васильевич

Рождение ребёнка
05.06.1949

Сын: Круподер Виктор Александрович

Отец ребёнка: Круподер Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круподер Александр Васильевич

Смерть
08.02.2011