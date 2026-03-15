Строилов Игнатий Иванович 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Строилов Игнатий Иванович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1824, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Строилов Иван Ефимович1794 г.р.
Мать
Строилова Федосья Ивановна1795 г.р.
Супруги
Строилова Акулина Игнатьевна1823 г.р.
Дети
(Строилова) Варвара Игнатьевна1842 г.р.
Строилов Василий Игнатьевич1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Строилов Иван Ефимович

Мать: Строилова Федосья Ивановна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строилова Акулина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Строилова) Варвара Игнатьевна

Мать ребёнка: Строилова Акулина Игнатьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Строилов Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Строилова Акулина Игнатьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Строилов Ефим Игнатьевич

Мать ребёнка: Строилова Акулина Игнатьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1853

Сын: Строилов Ераст Игнатьевич

Мать ребёнка: Строилова Акулина Игнатьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Строилова) Евгения Игнатьевна

Мать ребёнка: Строилова Акулина Игнатьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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