Строилов Игнатий Иванович
мужской, родился 1824, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецСтроилов Иван Ефимович1794 г.р.
МатьСтроилова Федосья Ивановна1795 г.р.
Супруги
Строилова Акулина Игнатьевна1823 г.р.
Дети
(Строилова) Варвара Игнатьевна1842 г.р.
Строилов Василий Игнатьевич1847 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Строилов Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Строилова) Варвара Игнатьевна
Мать ребёнка: Строилова Акулина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Строилов Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Строилова Акулина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Строилова Акулина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Строилов Ераст Игнатьевич
Мать ребёнка: Строилова Акулина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Строилова) Евгения Игнатьевна
Мать ребёнка: Строилова Акулина Игнатьевна
Смерть
Неизвестно