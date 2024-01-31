(Михалец) Наталья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2005
ПолЖенский
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михалец Савелий Антонович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлыстун Николай
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Хлыстунова) Валентина
Отец ребёнка: Хлыстун Николай
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Хлыстунова) Елена
Отец ребёнка: Хлыстун Николай
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Хлыстунова) Надежда
Отец ребёнка: Хлыстун Николай
Рождение ребёнка
19.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хлыстун Николай
Смерть
2005