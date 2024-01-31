(Михалец) Наталья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Михалец) Наталья Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

1909 г.р.

Дети

1930 г.р.
1933 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михалец Савелий Антонович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлыстун Николай

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Хлыстунова) Валентина

Отец ребёнка: Хлыстун Николай

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Хлыстунова) Елена

Отец ребёнка: Хлыстун Николай

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Хлыстунова) Надежда

Отец ребёнка: Хлыстун Николай

Рождение ребёнка
19.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлыстун Николай

Смерть
2005

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