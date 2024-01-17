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Вален
Вален
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.07.961
Пол
Мужской
Отец
Крисен
619 г.р.
Мать
Арентия
628 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.961
Отец:
Крисен
Мать:
Арентия
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