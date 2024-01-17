Вален — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вален

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.961

Пол

Мужской

Отец

619 г.р.

Мать

628 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.961

Отец: Крисен

Мать: Арентия

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