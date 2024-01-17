Крисен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крисен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.619

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

600 г.р.

Жена

628 г.р.

Дети

649 г.р.
961 г.р.

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.619

Отец: не указан

Мать: Эмили

Рождение ребёнка
10.10.649

Сын: Фэйтан

Мать ребёнка: Арентия

Рождение ребёнка
14.07.961

Сын: Вален

Мать ребёнка: Арентия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арентия

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