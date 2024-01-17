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Крисен
Крисен
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.09.619
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Эмили
600 г.р.
Жена
Арентия
628 г.р.
Дети
Фэйтан
649 г.р.
Вален
961 г.р.
Добавил:
КА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.619
Отец: не указан
Мать:
Эмили
Рождение ребёнка
10.10.649
Сын:
Фэйтан
Мать ребёнка:
Арентия
Рождение ребёнка
14.07.961
Сын:
Вален
Мать ребёнка:
Арентия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Арентия
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