Качалова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Качалова Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Качалов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Качалов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Качалова Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Качалов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Качалов Федор Иванович
Смерть
Неизвестно