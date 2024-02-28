Качалова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качалова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Качалова Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Качалов Федор Иванович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Качалов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Качалов Федор Иванович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Качалова Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Качалов Федор Иванович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Качалов Федор Федорович

Отец ребёнка: Качалов Федор Иванович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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