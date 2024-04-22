Качалов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Качалова Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Качалова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Качалова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Качалова Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Качалова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Качалова Евдокия Васильевна
Смерть
1794