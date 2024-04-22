Качалов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКачалов Федор Иванович

Качалов Федор Иванович

Место рождения

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Качалов Иван Дмитриевич

Мать: Качалова Евдокия Тихоновна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Качалова Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Качалова Евдокия Васильевна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Качалов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Качалова Евдокия Васильевна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Качалова Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Качалова Евдокия Васильевна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Качалов Федор Федорович

Мать ребёнка: Качалова Евдокия Васильевна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1794
Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close