Дмитриева (Саблин) Мария Михайловна
женский, родилась 10.12.1876, Москва, город федерального значения Москва
умерла 12.06.1916, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Дмитриев Сергей Фёдорович1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1916
Москва, город федерального значения Москва
Рождение - Москва. Пречистенский сорок. Церковь Духосошественская у Пречистенских ворот https://cgamos.ru/metric-books/203/203-776/203_776_357/ к. 231