Дмитриева (Саблин) Мария Михайловна 10.12.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Дмитриева (Саблин) Мария Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 10.12.1876, Москва, город федерального значения Москва

умерла 12.06.1916, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Дмитриев Сергей Фёдорович1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - Москва. Пречистенский сорок. Церковь Духосошественская у Пречистенских ворот https://cgamos.ru/metric-books/203/203-776/203_776_357/ к. 231

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Сергей Фёдорович

Смерть
12.06.1916
Москва, город федерального значения Москва

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