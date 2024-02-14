Фахуртдинов Гарафетдин
Место рожденияТатарская АССР, Буинский р-н, д. Новые Чечкабы
Дата рождения1907
Дата смерти1942
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Фахретдинов Гараф Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1907 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Новые Чечкабы Дата призыва: __.__.1941 Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р... Показать все
Рождение ребёнка
12.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фахрутдинова (Садыкова) Сатиря
Смерть
1942
Причина смерти: пропал без вести