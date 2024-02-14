Фахуртдинов Гарафетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахуртдинов Гарафетдин

Место рождения

Татарская АССР, Буинский р-н, д. Новые Чечкабы

Дата рождения

1907

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Хуснетдинов Фахуртдин

Мать: Фахуртдинова (Садыкова) Гыйлмижамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фахрутдинова (Садыкова) Сатиря

Военная служба
Неизвестно
Фахретдинов Гараф Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1907 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Новые Чечкабы Дата призыва: __.__.1941 Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р... Показать все
Рождение ребёнка
12.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахрутдинова (Садыкова) Сатиря

Смерть
1942
Причина смерти: пропал без вести

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