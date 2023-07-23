Аникина Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
03.09.1791 ст.
Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Троицкая церковь г. Ядрина. Метрика сентябрь 1791 г. Рождена 3 сентября, крещена 7 сентября 1791 г. Города Ядрина у купца Алексея Андреева Пономарева дочь Анна, восприемницею была Ядринского купца... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно