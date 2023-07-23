Аникина Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникина Анна Андреева

Аникина Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
03.09.1791 ст.
Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Троицкая церковь г. Ядрина. Метрика сентябрь 1791 г. Рождена 3 сентября, крещена 7 сентября 1791 г. Города Ядрина у купца Алексея Андреева Пономарева дочь Анна, восприемницею была Ядринского купца... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Алексей Михайлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close