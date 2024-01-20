Верещак ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещак Памфил
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещак Максим
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещак Илья
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещак Фома
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещак Кузьма
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещак Роман
Мать ребёнка: ?