Верещак ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерещак ?

Верещак ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещак Памфил

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещак Максим

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещак Илья

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещак Фома

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещак Кузьма

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещак Роман

Мать ребёнка: ?

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