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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещак Памфил
Отец ребёнка: Верещак ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верещак ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещак Максим
Отец ребёнка: Верещак ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещак Илья
Отец ребёнка: Верещак ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещак Фома
Отец ребёнка: Верещак ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещак Кузьма
Отец ребёнка: Верещак ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещак Роман
Отец ребёнка: Верещак ?