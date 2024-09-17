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(Хрулева) Анна Васильевна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1845 г.р.

Мать

Вычислено 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1883

Отец: Хрулев Василий Петрович

Мать: Хрулева (Лаврова) Параскева Лавровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 95 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 26
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
17.10.1883
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 26
Смерть
Неизвестно

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