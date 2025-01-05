Хрулева (Лаврова) Параскева Лавровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 95
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.02.1867
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1867 год | 7
Рождение ребёнка
04.06.1870
Дочь: Серова (Хрулева) Павла Васильевна
Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 152 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1870 год | 16
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Дочь: (Хрулева) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 95
Рождение ребёнка
22.01.1875
Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 162 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1878
Сын: Хрулев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1878 год | 10
Рождение ребёнка
08.02.1881
Сын: Хрулев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1881 год | На компьютере | 5
Рождение ребёнка
16.10.1883
Дочь: (Хрулева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 95 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 26
Рождение ребёнка
06.10.1885
Сын: Хрулев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 163 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1887
Дочь: (Хрулева) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 48
Рождение ребёнка
24.01.1889
Дочь: (Хрулева) Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 1
Смерть
Неизвестно