Хрулева (Лаврова) Параскева Лавровна Вычислено 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хрулева (Лаврова) Параскева Лавровна

Место рождения

Поляна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Поляна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 95
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.02.1867

Муж: Хрулев Василий Петрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1867 год | 7
Рождение ребёнка
04.06.1870

Дочь: Серова (Хрулева) Павла Васильевна

Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 152 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1870 год | 16
Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Дочь: (Хрулева) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 95
Рождение ребёнка
22.01.1875

Сын: Хрулев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 162 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1878

Сын: Хрулев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1878 год | 10
Рождение ребёнка
08.02.1881

Сын: Хрулев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1881 год | На компьютере | 5
Рождение ребёнка
16.10.1883

Дочь: (Хрулева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 95 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 26
Рождение ребёнка
06.10.1885

Сын: Хрулев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 163 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1887

Дочь: (Хрулева) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 48
Рождение ребёнка
24.01.1889

Дочь: (Хрулева) Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 1
Смерть
Неизвестно

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