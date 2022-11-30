Пахомова (Свечина) Людмила Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Пахомова (Свечина) Людмила Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Свечин Александр НиколаевичНеизвестно г.р.
Мать
Свечина (Месняева) Калиса ПетровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Пахомов Иван ТимофеевичНеизвестно г.р.
Дети
Пахомов Валериан Иванович1900 г.р.
Пахомова Анна ИвановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свечин Александр Николаевич

Мать: Свечина (Месняева) Калиса Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пахомов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пахомов Иван Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Пахомов Валериан Иванович

Отец ребёнка: Пахомов Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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