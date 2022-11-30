Пахомова (Свечина) Людмила Александровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецСвечин Александр НиколаевичНеизвестно г.р.
МатьСвечина (Месняева) Калиса ПетровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Пахомов Иван ТимофеевичНеизвестно г.р.
Дети
Пахомов Валериан Иванович1900 г.р.
Пахомова Анна ИвановнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пахомов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пахомов Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Пахомов Валериан Иванович
Отец ребёнка: Пахомов Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно