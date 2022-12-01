Пахомов Иван Тимофеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Пахомов Иван Тимофеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Пахомова (Свечина) Людмила АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Пахомов Валериан Иванович1900 г.р.
Пахомова Анна ИвановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пахомова (Свечина) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пахомова (Свечина) Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова (Свечина) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Пахомов Валериан Иванович

Мать ребёнка: Пахомова (Свечина) Людмила Александровна

Смерть
Неизвестно

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