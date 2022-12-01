Пахомов Иван Тимофеевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Пахомова (Свечина) Людмила АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Пахомов Валериан Иванович1900 г.р.
Пахомова Анна ИвановнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пахомова (Свечина) Людмила Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пахомова (Свечина) Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Пахомов Валериан Иванович
Мать ребёнка: Пахомова (Свечина) Людмила Александровна
Смерть
Неизвестно