Пахомов Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Пахомов Валериан Иванович
Мать ребёнка: Пахомова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пахомова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пахомова Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно