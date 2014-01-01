Пахомов Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Иван Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Пахомов Валериан Иванович

Мать ребёнка: Пахомова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пахомова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пахомова Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Людмила Александровна

Смерть
Неизвестно
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