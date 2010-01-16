Carlson (Ramsvig) Myrtle «Micki» Joyce
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1929
Дата смерти16.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1929
Отец: Ramsvig Lewis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Carlson Dennis Allen
Отец ребёнка: Carlson Edward Duane
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Wagner Marcia Jeanne
Отец ребёнка: Carlson Edward Duane
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
12.12.1946
Муж: Carlson Edward Duane
Смерть
16.01.2010
Похороны
21.01.2010