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Carlson (Ramsvig) Myrtle «Micki» Joyce

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1929

Дата смерти

16.01.2010

Пол

Женский

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

Около 1897 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1929

Отец: Ramsvig Lewis

Мать: Ramsvig (Michaelson) Inger Sophia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Carlson Dennis Allen

Отец ребёнка: Carlson Edward Duane

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Wagner Marcia Jeanne

Отец ребёнка: Carlson Edward Duane

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
12.12.1946

Муж: Carlson Edward Duane

Смерть
16.01.2010
Похороны
21.01.2010

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