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Carlson Edward Duane

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1925

Дата смерти

26.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1925

Отец: Carlson Art Edwin

Мать: Carlson (Opheim) Cora Bernice

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Carlson Dennis Allen

Мать ребёнка: Carlson (Ramsvig) Myrtle «Micki» Joyce

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Wagner Marcia Jeanne

Мать ребёнка: Carlson (Ramsvig) Myrtle «Micki» Joyce

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
12.12.1946

Жена: Carlson (Ramsvig) Myrtle «Micki» Joyce

Смерть
26.04.2009
Похороны
29.04.2009

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