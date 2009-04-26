Carlson Edward Duane
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1925
Дата смерти26.04.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1925
Отец: Carlson Art Edwin
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Carlson Dennis Allen
Мать ребёнка: Carlson (Ramsvig) Myrtle «Micki» Joyce
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Wagner Marcia Jeanne
Мать ребёнка: Carlson (Ramsvig) Myrtle «Micki» Joyce
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
12.12.1946
Смерть
26.04.2009
Похороны
29.04.2009