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Образцова Марфа Гурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

16.07.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Игнатова Евдокия Образцова

Отец ребёнка: Образцов Михаил Федорович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1875

Сын: Образцов Мардарий Михайлович

Отец ребёнка: Образцов Михаил Федорович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Антонова Анна Образцова

Отец ребёнка: Образцов Михаил Федорович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Образцов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Образцов Михаил Федорович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
16.07.1898
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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