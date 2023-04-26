Образцова Марфа Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти16.07.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Игнатова Евдокия Образцова
Отец ребёнка: Образцов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
03.12.1875
Сын: Образцов Мардарий Михайлович
Отец ребёнка: Образцов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Антонова Анна Образцова
Отец ребёнка: Образцов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Образцов Михаил Федорович
Смерть
16.07.1898