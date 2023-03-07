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Образцов Иван Михайлович

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1882

Дата смерти

20.09.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Образцов Михаил Федорович

Мать: Образцова Марфа Гурьевна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
20.09.1903
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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