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Образцов Иван Михайлович
Образцов Иван Михайлович
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Место рождения
Окуловка
, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Дата рождения
1882
Дата смерти
20.09.1903
Пол
Мужской
Отец
Образцов Михаил Федорович
Мать
Образцова Марфа Гурьевна
1841 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Образцов Михаил Федорович
Мать:
Образцова Марфа Гурьевна
Окуловка
, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
20.09.1903
Окуловка
, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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