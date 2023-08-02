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Андрусова / Андросова / Ирина Григорьевна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Филипп Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Фекла Филипповна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Филипп Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.03.1858

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Филипп Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1861

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Филипп Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1866

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Филипп Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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