Андрусова / Андросова / Ирина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Фекла Филипповна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Филипп Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1858
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Филипп Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1861
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Филипп Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1866
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно