Тараш Андрей Петрович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти04.08.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1861
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
26.01.1887
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
18.06.1888
Сын: Тараш Петр Андреевич
Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.09.1889
Сын: Тараш Иван Андреевич
Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.09.1891
Дочь: София Андреевна
Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.12.1893
Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.01.1896
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
04.08.1899
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.09.1899
Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /