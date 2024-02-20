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Тараш Андрей Петрович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

04.08.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Тараш Петр Павлович / Паниотович /

Мать: Тараш Ксения Лукьяновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
26.01.1887

Жена: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
18.06.1888

Сын: Тараш Петр Андреевич

Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.09.1889

Сын: Тараш Иван Андреевич

Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1890

Сын: Тараш Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.09.1891

Дочь: София Андреевна

Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.12.1893

Сын: Тараш Николай Андреевич

Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.01.1896

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
04.08.1899
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.09.1899

Сын: Тараш Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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