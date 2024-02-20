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Тараш Петр Павлович / Паниотович /

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна

Дата рождения

1825

Дата смерти

02.12.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Тараш Паниот Янакиевич

Мать: Тараш Деспина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-45
Рождение ребёнка
1849

Сын: Тараш Никита Петрович

Мать ребёнка: Тараш Ксения Лукьяновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-45
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Тараш Трандафил Петрович

Мать ребёнка: Тараш Ксения Лукьяновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Тараш Феодора Петровна

Мать ребёнка: Тараш Ксения Лукьяновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Устиния Павловна

Мать ребёнка: Тараш Ксения Лукьяновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Тараш Андрей Петрович

Мать ребёнка: Тараш Ксения Лукьяновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Матрена Петровна

Мать ребёнка: Тараш Ксения Лукьяновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.01.1868

Дочь: Домникия Петровна

Мать ребёнка: Тараш Ксения Лукьяновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.03.1872

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Тараш Ксения Лукьяновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.09.1874

Сын: Тараш Кириякий Петрович

Мать ребёнка: Тараш Ксения Лукьяновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
02.12.1900
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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