Тараш Петр Павлович / Паниотович /
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Дата рождения1825
Дата смерти02.12.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1825
Отец: Тараш Паниот Янакиевич
Мать: Тараш Деспина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-45
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Тараш Ксения Лукьяновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-45
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Тараш Ксения Лукьяновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Тараш Феодора Петровна
Мать ребёнка: Тараш Ксения Лукьяновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Устиния Павловна
Мать ребёнка: Тараш Ксения Лукьяновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1861
Мать ребёнка: Тараш Ксения Лукьяновна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Матрена Петровна
Мать ребёнка: Тараш Ксения Лукьяновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.01.1868
Дочь: Домникия Петровна
Мать ребёнка: Тараш Ксения Лукьяновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.03.1872
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Тараш Ксения Лукьяновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.09.1874
Мать ребёнка: Тараш Ксения Лукьяновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
02.12.1900
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /