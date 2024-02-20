Цыбик-Тараш (Фунотова/Фонотова/ Баркэт) Евфимия Лазаревна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения19.06.1868
Дата смерти15.11.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
19.06.1868
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
26.01.1887
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
18.06.1888
Сын: Тараш Петр Андреевич
Отец ребёнка: Тараш Андрей Петрович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.09.1889
Сын: Тараш Иван Андреевич
Отец ребёнка: Тараш Андрей Петрович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Тараш Андрей Петрович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.09.1891
Дочь: София Андреевна
Отец ребёнка: Тараш Андрей Петрович
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.12.1893
Отец ребёнка: Тараш Андрей Петрович
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.01.1896
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Тараш Андрей Петрович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.09.1899
Отец ребёнка: Тараш Андрей Петрович
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
25.08.1902
Муж: Цыбик Николай Ильич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
18.06.1903
Дочь: Василиса Николаевна
Отец ребёнка: Цыбик Николай Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.08.1904
Отец ребёнка: Цыбик Николай Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.05.1906
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Цыбик Николай Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.09.1907
Отец ребёнка: Цыбик Николай Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Цыбик Николай Ильич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
15.11.1910
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /