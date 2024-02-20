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Цыбик Николай Ильич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Цыбик Илья Николаевич

Мать: Цыбик Ирина Анастасовна /Христофоровна/

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
10.01.1894

Жена: Цыбик Василиса Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
27.06.1894

Дочь: София Николаевна

Мать ребёнка: Цыбик Василиса Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.09.1895

Сын: Цыбик Николай Николаевич

Мать ребёнка: Цыбик Василиса Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1895

Сын: Цыбик Николай Николаевич

Мать ребёнка: Цыбик Василиса Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.03.1897

Сын: Цыбик Нестор Николаевич

Мать ребёнка: Цыбик Василиса Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1897

Сын: Цыбик Нестор Николаевич

Мать ребёнка: Цыбик Василиса Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.07.1899

Дочь: Цумбек Елена Николаевна

Мать ребёнка: Цыбик Василиса Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.01.1902

Дочь: Залозкая Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Цыбик Василиса Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
25.08.1902

Жена: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
18.06.1903

Дочь: Василиса Николаевна

Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.08.1904

Сын: Цыбик Лазарь Николаевич

Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.05.1906

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.09.1907

Сын: Цыбик Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1907

Сын: Цыбик Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно
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