Цыбик Николай Ильич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
10.01.1894
Жена: Цыбик Василиса Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
27.06.1894
Дочь: София Николаевна
Мать ребёнка: Цыбик Василиса Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.09.1895
Мать ребёнка: Цыбик Василиса Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Цыбик Василиса Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.03.1897
Мать ребёнка: Цыбик Василиса Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Цыбик Василиса Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.07.1899
Дочь: Цумбек Елена Николаевна
Мать ребёнка: Цыбик Василиса Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.01.1902
Дочь: Залозкая Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Цыбик Василиса Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
25.08.1902
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
18.06.1903
Дочь: Василиса Николаевна
Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.08.1904
Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.05.1906
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.09.1907
Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Цыбик-Тараш Евфимия Лазаревна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно