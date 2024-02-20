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Цыбик Николай Николаевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

11.09.1895

Дата смерти

04.05.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1895

Отец: Цыбик Николай Ильич

Мать: Цыбик Василиса Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
04.05.1896
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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