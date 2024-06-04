Воробьева Анисья Юрьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Анисья Юрьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1702 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Илья Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Вавилова (Воробьева) Васса Ильина

Отец ребёнка: Воробьев Илья Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Шулепова (Воробьева) Матрона Ильина

Отец ребёнка: Воробьев Илья Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Воробьев Борис Ильин

Отец ребёнка: Воробьев Илья Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: (Воробьева) Елена Ильина

Отец ребёнка: Воробьев Илья Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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