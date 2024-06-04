Воробьева Анисья Юрьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Вавилова (Воробьева) Васса Ильина
Отец ребёнка: Воробьев Илья Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Шулепова (Воробьева) Матрона Ильина
Отец ребёнка: Воробьев Илья Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Воробьев Борис Ильин
Отец ребёнка: Воробьев Илья Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: (Воробьева) Елена Ильина
Отец ребёнка: Воробьев Илья Григорьев
Смерть
После 1762