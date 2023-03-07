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Воробьев Илья Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Воробьев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Вавилова Васса Ильина

Мать ребёнка: Воробьева Анисья Юрьева

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Шулепова Матрона Ильина

Мать ребёнка: Воробьева Анисья Юрьева

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Воробьев Борис Ильин

Мать ребёнка: Воробьева Анисья Юрьева

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Елена Ильина

Мать ребёнка: Воробьева Анисья Юрьева

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Анисья Юрьева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
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