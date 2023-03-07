Воробьев Илья Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Воробьев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Вавилова Васса Ильина
Мать ребёнка: Воробьева Анисья Юрьева
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Шулепова Матрона Ильина
Мать ребёнка: Воробьева Анисья Юрьева
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Воробьев Борис Ильин
Мать ребёнка: Воробьева Анисья Юрьева
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Елена Ильина
Мать ребёнка: Воробьева Анисья Юрьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Анисья Юрьева
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762